Киев, 2 августа, 2019, 05:15 — ИА Регнум. Если федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не сдержит обещания насчёт сохранения транзита российского газа через Украину, то виноватой в этом нужно считать Россию, заявил Андрей Коболев, глава «Нафтогаз Украины», в интервью Handelsblatt.

President.gov.ge Владимир Зеленский и Ангела Меркель

Речь идёт о том, что Меркель гарантировала сохранение транзита российского газа через Украину и это якобы было условием, на которых она согласилась продолжать участие в проекте «Северный поток — 2».

«Пообещать что-то, а затем сдержать это — две разные вещи», — сказал Коболев.

Россия, отмечает функционер компании, со своей стороны обещаний таких не давала. И не поддержала позицию Меркель, а ведь Украина потеряет порядка двух с половиной процентов ВВП, если Россия и Украина не продлят истекающий контракт на транзит.

Выход руководство «Нафтагаза» видит в том, чтобы судиться с Москвой, добиваясь компенсаций.