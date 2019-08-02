Владивосток, 2 августа, 2019, 05:11 — ИА Регнум. На пути из посёлка Ярославский в больницу районного центра Хороль в машине скорой помощи умерла четырехлетняя девочка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По предварительной версии, смерть ребёнка наступила в результате молниеносного течения бактериально-вирусной инфекции, которая привела к полиорганной недостаточности.

Ранее ребёнок жаловался на сильные головные боли, была диагностирована ангина, однако после ухудшения самочувствия было принято решение доставить девочку в больницу. По пути она скончалась. В настоящее время надзорные органы изучают ситуацию, чтобы дать правовую оценку действий медперсонала.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии скончался 10-месячный малыш, полгода назад попавший в больницу с диагнозом «острый бронхит». Всё это время ребёнок провёл в коме, и родные уверены, что смерть малыша наступила в результате бездействия медперсонала.