Вашингтон, 2 августа, 2019, 04:57 — ИА Регнум. Военные расходы США в минувшем году составили $2,018684 трлн, сообщает Пентагон.

David B. Gleason Пентагон

Этот показатель превысил значение 2017 г. на $101 млрд. Деньги потрачены в рамках 87 основных программ по закупке вооружений и военной техники.

Больше всего затрачено на ВМС США: свыше $921 млрд. В частности, значительные расходы — $161,5 млрд — связаны с приобретением атомных субмарин класса Virginia.

Закупки минобороны составили $624 млрд, на ВВС США израсходовано $269 млрд, на сухопутные войска — $199 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам российского посла в Штатах Анатолия Антонова, расходы НАТО на оборону в минувшем году в 20 раз превысили российские оборонные расходы.

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