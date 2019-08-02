Казань, 2 августа, 2019, 04:31 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии в рамках банкротного дела республиканского депутата, экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина привлёк к административной ответственности его супругу Лидию, оштрафовав за непредоставление запрашиваемых финансовым управляющим документов. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Одна тысяча рублей

«Наложить на Мусину Лидию Николаевну судебный штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей в доход федерального бюджета за неизвещение суда о невозможности представления доказательств в установленный срок, истребованных определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 06.03.2019 по делу №А65−24 096/2017. Исполнительный лист выдать после вступления определения в законную силу. Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок», — отмечается в результативной части определения.

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Напомним, депутат Госсовета РТ, бывший глава правления обанкроченного в апреле 2017 года некогда крупнейшего банка — «Татфондбанка» Роберт Мусин по инициативе конкурсного управляющего ТФБ стал банкротом как физлицо. После процедуры реструктуризации долга в деле перешли к реализации имущества. На сегодня продолжается формирование реестра кредиторов и списка имущества, а также обжалование спорных и вызывающих вопросы у финансового управляющего и кредиторов банкира сделок. В частности, был оспорен брачный договор, заключённый с супругой в период первого этапа банкротства, а также сделки дарения дорогостоящего имущества несовершеннолетним детям банкирской четы, оформленные уже после возбуждения уголовных дел, фигурантом которых является Мусин.