Медведев обсудил с Лимаренко вопросы развития Сахалинской области
Южно-Сахалинск, 2 августа, 2019, 03:50 — ИА Регнум. Российский премьер Дмитрий Медведев обсудил с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко вопросы социально-экономического развития региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Sakhalin.gov.ru
Дмитрий Медведев и Валерий Лимаренко
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В ходе диалога стороны обсудили главные проблемы островного региона — ликвидацию аварийного жилья, строительство дорог и повышение транспортной доступности.
По всем ключевым вопросам глава российского правительства пообещал региону поддержку.
Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев прибыл с рабочей поездкой в Южно-Сахалинск. Планируется также, что он посетит курильский остров Итуруп.