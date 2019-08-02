Москва, 2 августа, 2019, 03:11 — ИА Регнум. Хаос наступит в мировой политике из-за разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности американцами, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачёв.

National Archives and Records Administration Михаил Горбачёв и Рональд Рейган подписывают договор о ликвидации РСМД. 1987

Комментируя планы Вашингтона избавить себя от обязательств по договору РСМД, Горбачёв отметил, что хуже будет теперь не только Европе, но и всему миру. В интервью «Интерфаксу» он заявил:

«Всё ещё были надежды на наших партнёров, которые, к сожалению, не оправдались».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля Джон Болтон, помощник президента Штатов по нацбезопасности, заявил, что 2 августа его страна официально выходит из РСМД.