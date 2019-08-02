Эр-Рияд, 2 августа, 2019, 03:02 — ИА Регнум. Разрешения мужа или мужчины-опекуна теперь не требуется совершеннолетним гражданкам Саудовской Аравии, чтобы они могли съездить за границу, пишет Saudi Gazette.

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Соответствующие изменения внесены в законодательство. Речь идёт о женщинах, которым исполнился 21 год. Таким образом, в этом вопросе права саудовских мужчин и женщин уравнены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале года саудовские женщины получили право поступать в элитный университет при министерстве внутренних дел.

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