Москва, 2 августа, 2019, 02:50 — ИА Регнум. В течение недели у российских границ были замечены 39 иностранных летательных аппаратов, сообщает Минобороны РФ.

U.S. Air Force Американский самолёт-разведчик

Российские лётчики 12 раз поднимались на перехват иностранных самолётов. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля британский самолёт авиаразведки шесть часов курсировал у границ Калининградской области и Белоруссии.

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