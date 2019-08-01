К российским границам приближались 39 крылатых шпионов
Москва, 2 августа, 2019, 02:50 — ИА Регнум. В течение недели у российских границ были замечены 39 иностранных летательных аппаратов, сообщает Минобороны РФ.
U.S. Air Force
Американский самолёт-разведчик
Российские лётчики 12 раз поднимались на перехват иностранных самолётов. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля британский самолёт авиаразведки шесть часов курсировал у границ Калининградской области и Белоруссии.
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