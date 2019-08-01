Лондон, 2 августа, 2019, 02:26 — ИА Регнум. Часы, которые ведут отсчёт времени, оставшегося до Brexit, появились в личном кабинете британского премьер-министра Бориса Джонсона, пишет Daily Mirror.

U.S. Department of State Борис Джонсон

Такие же часы с секундомером установлены в штаб-квартире Консервативной партии. Пятисантиметровые цифры на часах светятся красным и видны издалека.

На электронных часах слева указано, сколько до выхода из состава ЕС осталось дней. Правее видны количество оставшихся часов, минут и секунд.

Напомним, Лондон обязался покинуть Европейский союз 31 октября 2019 г. Для смягчения этого процесса британские власти выделяют £2,1 млрд, чтобы поддержать свою экономику.