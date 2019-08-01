Варшава, 2 августа, 2019, 01:53 — ИА Регнум. Извинения от имени Германии за преступления нацизма принёс гражданам Польши немецкий министр иностранных дел Хайко Маас на церемонии в честь 75-летней годовщины Варшавского восстания, передаёт Deutsche Welle.

В варшавском гетто. 1943

Выступая на церемонии в Варшаве 1 августа, Маас сказал:

«Мне стыдно за то, что было совершено в вашей стране немцами и во имя немцев».

Напомним, Варшавское восстание началось 1 августа 1944 года, но было подавлено нацистами. Погибли тысячи участников польского сопротивления.

1 августа в Варшаве прошла памятная церемония в честь этих событий. Маас прибыл в польскую столицу 31 июля, в день церемонии он вместе с польским коллегой Яцеком Чапутовичем возложил цветы к памятнику жертвам резни в варшавском районе Воля и посетил Музей Варшавского восстания.