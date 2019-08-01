Чунцин, Китай, 2 августа, 2019, 00:42 — ИА Регнум. В городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая было запущено в тестовую эксплуатацию 200 электротакси в рамках кампании экологического развития города, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

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Электрические такси являются более тихими и вместительными нежели их бензиновые аналоги. Они способны передвигаться на одном заряде на расстояние 405 км. При этом, уже целый ряд китайских городов приняли политику стимулирования использования электротакси, включая субсидии и госзакупки.

Транспортные власти города Шэньчжэнь на юге Китая сообщили, что большинство городских такси уже были замещены электрическими в январе текущего года. Столица провинции Гуандун город Гуанчжоу планирует перевести все такси города на электрические в течение трех лет.