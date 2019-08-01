Лима, 2 августа, 2019, 00:38 — ИА Регнум. Взрывы с выбросом пепла произошли в кратере вулкана Сабанкая (Перу), сообщили в перуанском институте геологии и металлургии.

Galeria del Ministerio de Defensa del Perú Вулкан Сабанкая

Уточняется, что извержение произошло 1 августа: сначала был взрыв с выбросом пепла в восточном направлении на высоту 4,4 км. Затем произошёл ещё один взрыв.

Напомним, Сабанкая является одним из самых активных вулканов в стране. Предыдущее извержение было зафиксировано в 2003 году.