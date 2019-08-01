Баку, 2 августа, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Доля ненефтяного сектора в налоговых поступлениях Азербайджана достигла 70,1%, заявил министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает Report.

Министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров

«Это значительный рост по сравнению с показателем в 65,8% за 2018 год. В целом, темпы роста доходов ненефтяного сектора составили 14,3%. Это превышает темпы роста соответствующего сектора экономики, мы уже выполнили годовой прогноз на 51,1%. В ненефтяном секторе доля частного сектора очень высока — 77%. В результате налоговых реформ было отмечено значительное увеличение количества трудовых договоров. За последние 6 месяцев было зарегистрировано в общей сложности 101 тыс. новых трудовых договоров, из них 77 тыс. — в частном ненефтяном секторе. Благодаря только этой налоговой льготе в распоряжении граждан осталось 150 млн манатов, которые ранее уплачивались в качестве налога».