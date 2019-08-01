Вашингтон, 1 августа, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не испытывает обеспокоенности в связи информацией о вероятном новом запуске баллистической ракеты Северной Кореей. Об этом он заявил во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

Как пояснил американский лидер, речь идёт о «весьма стандартных» баллистических ракетах малого радиуса действия, которые не представляют угрозы для Соединённых Штатов.

Напомним, ранее сегодня агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что США зафиксировали новый запуск ракеты с территории КНДР. Отмечалось, что пуск был схож с испытанием двух баллистических ракет, которое Пхеньян провёл 31 июля.

Чуть позднее информацию о запуске неопознанных снарядов малой дальности также распространило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединённого комитета начальников штабов.