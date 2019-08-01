Мапуту, 1 августа, 2019, 23:34 — ИА Регнум. Соединенные Штаты поддерживают заключение мира между правительством и повстанцами РЕНАМО в Мозамбике, 1 августа передает агентство Reuters.

Jam123 Герб Мозамбика

«Наступает время захватывающих позитивных преобразований в Мозамбике », — уверен посол США в Мозамбике Деннис Хирн.

Представитель США отметил, что после заключения долгожданного мира Мозамбик ожидают «значительные инвестиции в энергетический сектор».

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