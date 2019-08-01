Киев, 1 августа, 2019, 23:31 — ИА Регнум. Замруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что руководитель офиса Андрей Богдан написал заявление об отставке.

President.gov.ua Андрей Богдан

«Это чепуха… не дождетесь», — приводит его слова УНИАН.

Рябошапка предположил, что информацию о якобы отставке Богдана «специально разгоняют в СМИ».

«Выясняем, без комментариев», — заявили, в свою очередь, в пресс-службе главы государства.

Напомним, ранее сегодня ряд украинских изданий сообщил о том, что Андрей Богдан написал заявление об отставке по собственному желанию. При этом порта Liga.net, ссылаясь на источники, сообщил, что причиной отставки стал ультиматум со стороны США — якобы Вашингтон отказывался согласовывать встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампадо тех пор, пока офис украинского лидера возглавляет Богдан, ассоциируемый с олигархом Игорем Коломойским.