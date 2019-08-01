Пекин, 1 августа, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Новый игровой смартфон от Asus ROG Phone 2 вызвал невероятно ажиотажный спрос. Сегодня, 1 августа, компания Asus приостановила заказ смартфонов, так как всю первую партию раскупили за 73 секунды.

Игровой смартфон

Старт продаж Asus ROG Phone 2 был объявлен утром 31 июля. В компании посчитали, что на первые дни им хватит 10 тыс. смартфоном.

Но не тут то было. Все эти 10 тыс. смартфонов ROG Phone 2 былди раскуплены всего за 73 секунды, что является своеобразным рекордом.

Более того, клиенты сделали уже 2,5 млн заказов на этот смартфон и в Asus посчитали, что лучше временно закрыть прием заказов.

Производственные линии Asus полностью загружены. В компании обещают, что следующая партия будет 4 августа, затем ещё одна 7 августа и ещё одна 12 августа.

Напомним, что данный игровой смартфон заточен именно под геймерский контент и обладает впечатляющей производительностью. Смартфон создан на базе нового процессора Snapdragon 855 Plus.

Новинка имеет 6,59-дюймовый экран с разрешением 2340×1080 точек и частотой 120 Гц с задержкой 1 мс. Экран, по заявлению компании, имеет расширенный динамический диапазон, да и к тому же точно передает цвета. работает смартфон под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.