Мапуту, 1 августа, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Президент Мозамбика Филипе Ньюси и лидер повстанцев РЕНАМО Осуфо Момад обнялись и назвали друг друга «братьями» в ходе подписания мирного соглашения в Национальном парке Горонгоса, 1 августа передает агентство Associated Press.

Chatham House Филипе Ньюси

«Это момент нашего примирения и момент надежды» , — заявил в ходе церемонии президент Ньюси.

«Мы теперь братья в мире… Мы похоронили наше тяжелое наследство насилия» , — отметил глава повстанцев Момад.

Повстанцы РЕНАМО воевали с центральным правительством более 40 лет — в ходе гражданской войны и ещё 27 лет после её окончания в 1992 году. Главный штаб повстанцев находился в парке Горонгоса, который 1 августа стал местом подписания мирного соглашения.

После заключения мира 5200 боевиков РЕНАМО сложат оружие, причем 800 из них останутся работать в Национальном парке Горонгоса.

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