Казань, 1 августа, 2019, 23:08 — ИА Регнум. Следствие выяснило, что сторонники террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — Руслан Шамшутдинов и Ильшат Зайнагутдинов, которые были задержаны в Татарии, планировали захват заложников, а также отравление сотрудников ведомственных столовых МВД и ФСБ.

Spec-naz.org Спецназ ФСБ

Напомним, что накануне центр общественных связей Федеральной службы безопасности России сообщил, что на одном из объектов инфраструктуры Татарии сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали двух жителей Нижнекамска, которые осуществляли подготовку террористического акта.

Шамшутдинов и Зайнагутдинов были задержаны в тот момент, когда они хотели подложить самодельное взрывное устройство под железнодорожные пути.

Суд отправил обоих под арест. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что оба террориста собирались отравить сотрудников ведомственных столовых ФСБ и МВД. Для этого они искали яды. Кроме того, они пытались вербовать жителей Нижнекамска в ряды «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также они планировали захват заложников.