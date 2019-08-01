Хмеймим, Сирия, 1 августа, 2019, 23:05 — ИА Регнум. Незаконные вооруженные формирования из Идлибской зоны за истекшие сутки обстреляли 13 поселений на территории Сирии, сообщил 1 августа на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

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Российские военные подчёркивают, что эти обстрелы происходят в нарушение ранее установленного режима прекращения огня.

По данным российского Центра, боевики обстреляли три поселения в провинции Алеппо, пять населённых пунктов в провинции Латакия, четыре в провинции Хама и один населённый пункт в провинции Идлиб.

«В течение суток боевики открывали огонь по населенным пунктам: Абтин, Алеппо и Эс-Салихия провинции Алеппо, Бейт-Джанауро, Кара-Галиа, Айн-эль-Кантара, Сафсафа и Айн-эль-Ашра провинции Латакия, Кара-Джурн провинции Идлиб, а также Эль-Джейед, Дар-Хардата, Брайдидж и Хуайз провинции Хама», — сказал Алексей Бакин.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в столице Казахстана начались многосторонние переговоры по урегулированию конфликта в Сирии.