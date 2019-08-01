Москва, 1 августа, 2019, 23:03 — ИА Регнум. 30 июля Ассоциация продюсеров кино и телевидения отметила десятилетие. 1 августа её основатели рассказали о том, какие задачи в мире российского кино уже удалось решить, а также поделились своими планами на будущее, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Rusproducers.com Сергей Сельянов

Председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов заявил, что основным направлением работы ассоциации является законодательная инициатива. Так, за 10 лет работы организация добилась пересмотра статуса национального фильма, в лучшую сторону изменилась ситуация с отчетностью и прозрачностью кинотеатров, члены ассоциации способствовали снижению страховых взносов для создателей анимационного кино и компьютерной графики.

«На повестке дня закон о конкординге (незаконная съемка в кинотеатре). Необходимо уголовное или, как минимум, административное наказание», — заявил Сельянов.

Ключевыми направлениями деятельности организации является проведение различных молодежных кинофестивалей, вручение кинопремий и образовательные проекты.

Про съёмки в разных регионах РФ рассказал генеральный продюсер группы компаний «Гамма» Виктор Будилов:

«Программа «Кино России» — это программа с двусторонним движением. С одной стороны, мы можем показать зрителю новые локации, разнообразить картинку, а с другой стороны, регионы получают некий творческий импульс к развитию».

Напомним, что в настоящий момент в АПКиТ входят 33 кинокомпании, которые поставляют на экраны больше половины всего отечественного контента. Ассоциация была основана 30 июля 2009 года и уже 10 лет продолжает свою активную деятельность в мире российского кинематографа.