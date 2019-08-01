Киев, 1 августа, 2019, 22:40 — ИА Регнум. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан мог подать в отставку из-за ультиматума со стороны США. Об этом сообщает украинское издание Liga.net со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отмечается, американская сторона отказывалась согласовывать встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом до тех пор, пока Андрей Богдан является руководителем офиса президента.

В Соединённых Штатах в настоящее время ведётся расследование в отношении украинского бизнесмена, олигарха Игоря Коломойского, юристом которого ранее работал Андрей Богдан.

По утверждениям источников, в преддверии выборов администрация Трампа не хотела встречаться с Зеленским, поскольку Богдана связывают с Коломойским.

Напомним, ранее сегодня в украинских СМИ появились сообщения о том, что Андрей Богдан написал заявление об отставке по собственному желанию. Официально данная информация до настоящего времени не подтверждена.