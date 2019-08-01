* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 1 августа, 2019, 22:39 — ИА Регнум. На территории Сирии и Ирака может быть до 15 тыс. боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 1 августа на брифинге спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевики

Спецпредставитель допустил, что эти цифры могут колебаться в пределах ещё одной тысячи, однако не раскрыл источника такой информации.

При этом американский чиновник заявил, что боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) относительно спокойно передвигаются в обе стороны южнее Евфрата, но не заходят на северо-восток Сирии, так как там усилиями США построена надежная система безопасности.

Напомним, ранее в Пентагоне признали, что на территории Сирии американские военные продолжают вооружать и обучать незаконные вооружённые формирования.

По утверждению Вашингтона, эти боевики приносят пользу в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ