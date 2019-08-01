Вашингтон, 1 августа, 2019, 22:38 — ИА Регнум. Разведывательные службы Соединённых Штатов Америки отследили вероятный новый запуск баллистической ракеты с территории Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Сообщается, что пуск был аналогичным тому, который был осуществлен с территории Северной Кореи буквально накануне.

Напомним, что в среду, 31 июля, КНДР испытала две баллистические ракеты малой дальности. Обе ракеты пролетели примерно 250 километров в сторону Японского моря.

Стоит отметить, что ещё две ракеты КНДР испытала в этом же района 25 июля.