Вашингтон, 1 августа, 2019, 22:25 — ИА Регнум. «Поклонники президентского шоу, главную роль в котором исполняет Дональд Трамп, пользуясь неоценимой помощью подзаголовков в Twitter, твердо знают, кто хороший, а кто плохой», — иронизирует испанское издание La Vanguardia. Например, во вторник Трамп сообщил, что его бразильский коллега, ультраправый политик Жаир Болсонару, — «человек хороший, как и его семья». Президент США также уверил, что его связывает «большая дружба» с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, прославленным отнюдь не уважением к инакомыслящим.

Дональд Трамп

Согласно «трампистской» геостратегии, враги находятся дома — и по большей части не являются белыми. Судя по последней расистской вспышке Трампа, эту «банду» возглавляет черный конгрессмен Элайджа Каммингс, оказавшийся в фокусе внимания идеологов с канала Fox. На четвертый день стычек президент решил удвоить атаку на него: в ничуть не завуалированной форме, без малейших доказательств, Трамп обвинил Каммингса в похищении «миллиардов и миллиардов долларов», которые получает Балтимор. Это при том, что чернокожий конгрессмен представляет весь штат Мэриленд и не имеет никакого отношения к муниципальному управлению.

Помимо атак на ветерана американской законодательной деятельности, глава США предпринял и наступление на Балтимор: по его словам, это место, кишащее крысами, где ни одно человеческое существо не хотело бы оставаться. «Жители Балтимора живут в аду», — подчеркнул Трамп, не обещая при этом посетить город. «В надлежащее время», — сказал президент. La Vanguardia напоминает, что большинство балтиморцев являются чернокожими (53%), и, судя по всему, им не очень-то нравится находиться под перекрестным огнем из-за амбиций американского лидера, что бы он ни говорил. Сам Трамп утверждает, что получил как никогда много звонков с благодарностями за свои комментарии, причем больше всего — от афроамериканцев. «Они ценят то, что я делаю», — отметил президент.

Опрос, проведенный Квиннипэкским университетом 30 июля, показал, что 51% американцев не считает Трампа расистом, в то время как 45% считают. Среди чернокожего населения соотношение совсем другое: 80% афроамериканцев уверены в расизме президента. Также выяснилось, что это мнение разделяет большинство американок (59%), но белые женщины в основном его поддерживают. «Это может оказаться решающим фактором, который определит облик выборов 2020 года», — считает испанское СМИ.

Издание подчеркивает, что ни один президент еще не использовал конфронтацию на расовой почве в качестве оружия в предвыборной борьбе. Пока напряжение возрастает и все идет в ход, чтобы придать энергии белым избирателям из рабочего класса, республиканцы отдаляются от Трампа, однако избегают прямой критики в его адрес.