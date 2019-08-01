Возле чилийского побережья произошло землетрясение
Сантьяго, 1 августа, 2019, 22:24 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 6,5 зафиксированы недалеко от центральных районов Чили, сообщает 1 августа Геологическая служба США.
News.tj
Землетрясение
Сообщение подтверждено Национальным сейсмологическим центром Чили.
Сейсмологи установили, что очаг землетрясения расположен на глубине 10 км и находится на 102 км к юго-востоку от города Санта-Крус в чилийской провинции Кольчагуа.
Угроза цунами в Чили не объявлялась, сейсмологи не ожидают таких последствий.