Сантьяго, 1 августа, 2019, 22:24 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 6,5 зафиксированы недалеко от центральных районов Чили, сообщает 1 августа Геологическая служба США.

News.tj Землетрясение

Сообщение подтверждено Национальным сейсмологическим центром Чили.

Сейсмологи установили, что очаг землетрясения расположен на глубине 10 км и находится на 102 км к юго-востоку от города Санта-Крус в чилийской провинции Кольчагуа.

Угроза цунами в Чили не объявлялась, сейсмологи не ожидают таких последствий.