Москва, 1 августа, 2019, 22:20 — ИА Регнум. Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, что 6 августа состоится запуск ракеты-носителя «Протон» с космодрома «Байконкур». Соответствующее сообщение он опубликовал сегодня, 1 августа, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Mil.ru Старт ракеты-носителя «Протон-М»

Стоит отметить, что ранее об этом запуске ничего не сообщалось.

По словам Рогозина, государственная комиссия на космодроме «Байконур» приняла решение о вывозе 2 августа ракеты-носителя «Протон-М» на стартовый комплекс. Пуск ракеты запланирован на 6 августа.

Что именно ракета выведет на орбиту, Рогозин не уточнил.

Напомним, что ранее уже сообщилось о том, что до конца использования ракет «Протон» в военных целях осталось запустить четвертый аппарат из серии «Благовест».

Орбитальная группировка из четырех спутников «Благовест» создавалась по заказу Министерства обороны России. Первые три спутника были запущены в августе 2017 года, апреле и декабре 2018-го. Четвертый спутник должен был быть запущен 23 мая, но затем запуск перенесли на июль. По всей видимости, об этом запуске и пишет Рогозин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году состоится последний запуск российского военного спутника с космодрома «Байконур». Затем все запуски военных спутников будут осуществляться с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.