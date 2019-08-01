Ереван, 1 августа, 2019, 21:54 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа, поддаваясь давлению авторитарного азербайджанского режима, может свернуть программу гуманитарного разминирования в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) The HALO Trust, которая спасла бесчисленное количество жизней. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (АНКА).

Mil.ru Сапёр

Демократы Брэд Шерман и Тиджей Кокс из Палаты представителей США при поддержке АНКА ведут кампанию в Конгрессе, призывающую администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Марка Грина сохранить программу разминирования в Арцахе. В своем выступлении в Комитете Сената по иностранным делам 9 апреля Грин заявил, что USAID остается верным своему стремлению разминировать и обезвредить неразорвавшиеся боеприпасы «в традиционных границах Нагорного Карабаха».

«Президент Трамп совершает ошибку, уступая безрассудным требованиям азербайджанского диктатора Ильхама Алиева, чтобы США прекратили гуманитарную помощь Арцаху», — отметил исполнительный директор АНКА Арам Амбарян.

По его словам, в рамках этой скромной гуманитарной программы с 1988 года были оказаны услуги по материнскому здравоохранению, семьи были обеспечены чистой питьевой водой, а деревни и земли очищены от смертельных мин.

«Мы благодарим каждого американского законодателя, который стремится продвигать интересы США и американские ценности, продолжая гуманитарную помощь США Арцаху, несмотря на попытки иностранных государств вмешиваться в процесс принятия решений США», — подчеркнул Амбарян.

Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян прокомментировали агентству Новости Армения информацию о возможном сокращении или прекращении финансирования со стороны США программы разминированию в Арцахе HALO Trust.

«Необходимо тщательно и всеобъемлюще изучить истинность этой информации, выявить те силы, которые могут стоять за подобными инициативами», — сказал Бабаян корреспонденту агентства.

Он подчеркнул, что важнее выяснить официальную позицию Вашингтона по данному вопросу, а также установить, является ли подобный шаг результатом деятельности азербайджанско-турецкого лобби.

«Только получив ответы на все эти вопросы, можно будет подтвердить точность данной этой информации», — сказал Бабян.