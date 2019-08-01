Астана, 1 августа, 2019, 21:30 — ИА Регнум. Россия приветствует намерение законных властей Сирии объявить перемирие в Идлибе, но проблема в том, что это перемирие террористы не соблюдают, а «умеренные» контролируют не более 10% Идлибской зоны, заявил 1 августа в Нур-Султане специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на брифинге по итогам первого дня переговоров.

Beshr Abdulhadi Сирия

В этом вопросе слово остаётся за отрядами, именующими себя «умеренными», но численность радикальных боевиков в этой зоне такова, что любое «перемирие» даст террористам возможность держать в заложниках свыше трёх млн мирных жителей, пояснил Александр Лаврентьев.

«По нашим оценкам, все-таки 90% территории контролируется террористическими организациями», — сказал Лаврентьев.

«Мы выступаем за то, что при всей необходимости достижения стабилизации ситуации в этом районе, мы не можем позволить себе того, чтобы этот район превратился в такую зону спокойствия, где спокойно террористические организации могли бы держать под прицелом и в заложниках более трех миллионов гражданского населения», — пояснил спецпредставитель президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в столице Казахстана начались переговоры по сирийскому урегулированию с участием России, Турции и Ирана