Лондон, 1 августа, 2019, 21:25 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть внезапно обрушились на 6−7%, 1 августа передает агентство Reuters.

Shminhe.com Нефть

В настоящий момент нефть марки Brent подешевела на $4,33 (6,66%), до $60,72 за баррель. Торги 31 июля завершились для «мирового эталона» на уровне $65,05 за баррель.

Нефть WTI подешевела на $4,31 (7,36%), до $54,27 за баррель. Предыдущее закрытие марки было на уровне $58,58 за баррель.

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