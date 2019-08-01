Бангкок, 1 августа, 2019, 21:14 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «готов продолжить» переговоры с Северной Кореей, несмотря на срыв встречи с представителями КНДР в Таиланде, 1 августа передает агентство Reuters.

Gage Skidmore Майк Помпео

«Мы готовы продолжить наш дипломатический разговор с Северной Кореей» , — заявил Помпео в ходе пресс-конференции в Бангкоке.

Представители Северной Кореи отказались от переговоров с Помпео, которые должны были состояться в рамках саммита АСЕАН в Бангкоке.

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