Москва, 1 августа, 2019, 21:03 — ИА Регнум. Представитель секретариата отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям Алексий Дикарев считает проявлением формальной любезности заявление папы римского Франциска о том, что он с удовольствием совершил бы визит в Россию, передаёт 1 августа РИА Новости.

Republic of Korea Папа Римский Франциск

По его словам, глава Римско-католической церкви лишь ответил любезностью на приглашение, полученное от оперной певицы Светлана Касьян.

Дикарев добавил, что певица с супругом остановились в гостинице Святой Марты, где всякий «может беспрепятственно встретиться с папой римским, когда он там проходит».

«Эта личная беседа не имеет никакого общецерковного значения и никакого значения для межцерковных отношений», — подчеркнул представитель Московского патриархата

Как передавало ИА REGNUM , ранее известная российская оперная певица Светлана Касьян, отпраздновавшая свой 35-й день рождения в Ватикане, пригласила понтифика посетить Россию, а по возможности — и её дом на Таганской площади в Москве, расположенный напротив церкви Святого Мартина Исповедника.

«Я бы с удовольствием приехал в Россию и тогда непременно навестил бы вас», — ответил Франциск на приглашение.

Следует отметить, что папа римский не может посетить Россию без официального приглашения со стороны российских властей или Русской православной церкви. В начале июля с папой Франциском встречался во время визита в Ватикан президент России Владимир Путин. При этом в Кремле заранее сообщали, что российский лидер не будет приглашать понтифика в Россию, поскольку это вопрос межцерковных связей и должен рассматриваться вместе с представителями Русской православной церкви.