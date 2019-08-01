Нью-Йорк, США, 1 августа, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал США и Северную Корею возобновить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, 1 августа передает агентство Reuters.

United States Mission Geneva Антониу Гутерриш

Согласно заявлению генсека ООН, запуски ракет КНДР являются «еще одним напоминанием о важности возобновления переговоров».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Северная Корея провела пуски баллистических ракет малой дальности. США не видят в пусках ракет «нарушения обещания» лидера КНДР Ким Чен Ына.

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