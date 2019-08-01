Пекин, 1 августа, 2019, 20:51 — ИА Регнум. США не признают статус Китая как развивающейся страны, пытаясь тем самым изменить подходы к современному положению и перспективам ВТО. Это не соответствует реальным фактам и сохраняющемуся серьезному разрыву между развитым Севером и развивающимся Югом, сообщает 1 августа Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

На деле такой подход является «подкопом» со стороны США под право развивающихся членов ВТО на особый и дифференцированный режим, которое должно быть надежно защищено.

По словам китайского чиновника, его страна «остается крупнейшей в мире развивающейся, и во многих аспектах КНР потребуется много времени для достижения уровня развитых стран». Так, за период с 2000 по 2016 годы разница средних доходов на душу населения между США и Китаем увеличилась с 43 тыс. до 46 тыс. долларов, что доказывает, что сближения показателей в этом вопросе не происходит.

Подтвердив готовность Пекина играть в ВТО конструктивную роль, Гао Фэн выразил надежду, что США воздержатся от односторонних подходов и будут совместно и конструктивно работать с другими членами организации, поддерживая процесс ее справедливого реформирования.