Вашингтон, 1 августа, 2019, 20:51 — ИА Регнум. По мнению советника Белого дома Джона Болтона, последние испытания ракет в Северной Корее «не нарушают обещания» лидера КНДР Ким Чен Ына президенту США Дональда Трампу, 1 августа передает агентство Reuters.

Ким Чен Ын, Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп. 30 июня 2019 года

«Запуск этих ракет не нарушает обещания Ким Чен Ына президенту (Трампу) в отношении межконтинентальных баллистических ракет» , — заявил Болтон журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Северной Кореи провели пуски ракет и отказались от переговоров с госсекретарем США Майком Помпео в рамках саммита АСЕАН.

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