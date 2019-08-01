Бангкок, 1 августа, 2019, 20:44 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео«сожалеет» об отказе северокорейской стороны от переговоров в рамках саммита АСЕАН в Таиланде, 1 июля передает агентство Reuters.

Gage Skidmore Майк Помпео

В Бангкоке на этой неделе должна была состояться встреча между Помпео и представителями Северной Кореи.

Власти КНДР отменили переговоры. Вместо переговоров Северная Корея провела ещё несколько пусков баллистических ракет.

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