Москва, 1 августа, 2019, 20:40 — ИА Регнум. Россия обеспокоена обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, в результате которой был убит армянский военнослужащий и имеются раненые с обеих сторон. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве сегодня, 1 августа.

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Мария Захарова «Рост напряженности идет вразрез с недавними договоренностями о соблюдении режима прекращения огня и заявленными намерениями достигнуть урегулирования политическими средствами. Исходим из того, что дальнейшая эскалация недопустима. Призываем участников противостояния проявить сдержанность, отказаться от использования силы и принять меры, направленные на стабилизацию положения»

Дипломат также выразила соболезнования родным и близким погибшего и пожелала скорейшего выздоровления всем, кто пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 и 28 июля ВС Азербайджана предприняли провокационные действия с привлечением снайперов на северо-восточном участке государственной границы Армении, в результате которых был убит военнослужащий ВС Армении Арман Булгадарян и ранены двое военнослужащих․

«Мы строго осуждаем провокации, приводящие к человеческим жертвам, которые сопровождаются отказом Азербайджана в осуществлении мер доверия и безопасности, направленных на сохранение и укрепление режима прекращения огня․

Эти действия создают опасность роста напряженности, вся ответственность за которую ложится на азербайджанскую сторону», — было сказано в заявлении МИД Армении по поводу инцидентов на границе.