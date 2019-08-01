Ереван, 1 августа, 2019, 20:31 — ИА Регнум. В министерстве высокотехнологичной промышленности Армении продолжается процесс выдачи налоговых льгот новосозданным компаниям технологической сферы.

В министерство уже обратились около 130 компаний. По итогам состоявшихся четырёх заседаний 89 из них предоставлены налоговые льготы. Ожидается, что до 2022 года они откроют около 800 рабочих мест.

В пресс-службе министерства ИА REGNUM сообщили, что круг деятельности, подлежащий государственному содействию, достаточно велик. Он включает в себя разработку программного обеспечения, консультативную деятельность в области компьютерных технологий, деятельность по управлению компьютерными системами, обработку данных, размещение информации в Сети, деятельность, связанную с веб-порталами, осуществление образовательных, исследовательских программ в сфере информационных технологий.

По словам исполнительного директора компании «ФОБ тестинг Сервисиз» Арамаиса Ованнисяна, снижение процентов налога на прибыль и подоходного налога дает начинающим фирмам возможность за меньшие деньги выйти на большие рынки и суметь утвердиться.

«Этим дается возможность формированию новых фирм, созданию новых продуктов из новых идей. Наверное, более 50% начинающих компаний смогут выйти на большой рынок», — подчеркнул Арамаис Ованнисян.

География стартапов, обратившихся за получением налоговых льгот и началом деятельности в Армении, довольно обширна: США, Голландия, Швейцария, Чехия, Грузия, РФ, Финляндия, Франция, Австрия.

Вновь создаваемым компаниям предоставляются налоговые льготы по ставке 0% налога на прибыль и 10% подоходного налога.