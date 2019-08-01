Москва, 1 августа, 2019, 20:03 — ИА Регнум. Эксперты выявили новый способ мошенничества в сети с использованием рекламы на видеохостинге YouTube. Об этом сообщили 1 августа в «Лаборатории Касперского».

При помощи платной рекламы на этом ресурсе злоумышленники заманивают интернет-пользователей на фишинговые сайты, обещая крупные суммы денег якобы за прохождение опроса или в рамках благотворительной выплаты.

Как отметили в компании, сам по себе данный вид интернет-мошенничества не является новым, однако крайне необычным эксперты считают метод его распространения — через платную таргетированную рекламу на видеохостинге. Расчёт в данном случае делается на то, что пользователи в целом привыкли к разного рода видеорекламе и доверяют ресурсу, пояснили в «Лаборатории Касперского»

Сообщается, что за текущий год при помощи защитных решений компании было заблокировано уже около 17 миллионов попыток перехода на подобного рода фишинговые сайты. Под прицелом мошенников чаще всего оказываются пользователи из России и других стран СНГ.