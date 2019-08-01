Нью-Дели, 1 августа, 2019, 19:58 — ИА Регнум. В Индии стоматологи удалили ребенку 526 зубов, которые сформировались в нижней челюсти. Об этом пишет Times of India.

sonamabcd Улыбка ребенка

Родители ребенка и он сам обратили внимание, что его правая щека сильно распухает. Они предположили, что это может быть кариес.

Однако стоматологи во время обследования обнаружили у ребенка одонтому. Это довольно редкая патология, при которой в челюсти образуется опухоль из зубных тканей и зачастую зачатков зубов.

Врачи сразу сказали, что опухоль надо срочно удалять, так как по мере разрастания она разрушит челюсть и проникнет в мягкие ткани.

Несколько часов понадобилось, чтобы уговорить ребенка на операцию. Отец ребенка рассказал, что после результатов компьютерной томографии многие сомневались в том, что операция пройдет успешно, но потом родственники набрались смелости и пошли на риск.

Операция продолжалась пять часов, и медики удалили из нижней челюсти 526 дентикул размером от 0,1 до 15 мм (по сути, это зубы). Большинство этих зубов были хорошо сформированы — у них были корни, сформированная коронковая часть и эмаль.

Врачи рассказали, что этот случай — рекорд по числу удаленных зубов при одонтоме. Предыдущий рекорд по количеству дентикул в одонтоме был также поставлен в Индии в 2014 году. Тогда 17-летнему юноше из Мумбаи удалили 232 дентикулы.