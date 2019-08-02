Варшава, 2 августа, 2019, 06:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп официально подтвердил свой приезд на мероприятия в память 80-й годовщины начала Второй мировой войны, запланированные в Польше на 1−2 сентября, и встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Внимание американских властных фигур к Польше не ослабевает. О том, что желают получить от Польши в Вашингтоне, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Whitehouse.gov Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда

Прежде всего, как заявила посол США в Польше Джорджетт Мосбахер, Польша должна четко понимать угрозу, «исходящую со стороны двух усиливающихся держав». Державы эти, разумеется, Россия и Китай, и, намекая на близость к «потенциальному агрессору», Мосбахер логично выводит и роль Польши в организованном США противостоянии.

Совершенно не по-рыночному указав на «идеологическую составляющую», присущую, по ее мнению, деньгам, Мосбахер отказывает Польше в свободе строить торговые и прагматичные отношения с Китаем: так начнете торговать с Пекином ‑ и постепенно предадите заокеанского сюзерена, у которого с Китаем торговая война. Да и с более близкими партнерами Польше стоит вести себя поосторожнее, не увлекаясь контактами не только с Россией, но даже с Евросоюзом.

Такая вашингтонская установка уже стоила Польше охлаждения отношений со стороны соседей по ЕС, а сентябрьское мероприятие, посвященное воспоминаниям о Второй мировой, может оказаться еще более серьезным экзаменом, который способны устроить для Польши Германия и Франция.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «США не видят Польшу в Европе».