Ташкент, 2 августа, 2019, 04:57 — ИА Регнум. Указ президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О мерах по ускоренному развитию ювелирной отрасли в Республике Узбекистан» может стать примером запуска т.н. драйвера роста, когда одна сфера экономики увлекает в развитие находящиеся по соседству. О том, почему драгоценный металл и металлургия в целом может стать для Узбекистана крайне перспективным направлением хозяйства, рассказывает автор ИА REGNUM Абу-Али Ниязматов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Металлургический завод

Что касается именно драгоценных металлов, то статистика показывает буквально накопившиеся здесь возможности. Всего лишь за шесть месяцев этого года Узбекистан продал золота как сырья на $2 млрд, но продавать золото на вес — это не самый экономически выгодный способ обращения с ним. Даже частичное превращение этого металла в изделия позволило бы экспортировать его в разы дороже. Учитывая богатые запасы драгоценных металлов и камней на территории Узбекистана, планы по созданию производственно-технических центров ювелирного производства выглядят весьма перспективными.

Но не обделен Узбекистан и другими металлами, что позволяет надеяться на мощное развитие и в области цветной металлургии. Ведь медь, цинк, молибден, вольфрам и свинец могут так же дать серьезный прирост экономике этой страны с учетом большой потребности автомобильной и электронной промышленности во всем мире в изделиях из таких металлов. но даже всё перечисленное не исчерпывает возможности узбекистанской металлургии.

Читайте подробности в статье Абу-Али Ниязматова «Узбекистан: металлургическая отрасль — от ювелирки до качественной стали».