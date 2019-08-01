Москва, 1 августа, 2019, 19:43 — ИА Регнум. Следственный комитет начал предъявлять обвинения задержанным участникам несанкционированного митинга в центре Москвы 27 июля. Об этом сегодня, 1 августа, сообщают журналистам адвокаты обвиняемых.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Адвокат Алан Гамазов сообщил, что задержанным на несанкционированном митинге 27 июля Алексею Миняйло и Кириллу Жукову предъявлены обвинения по части 2 статьи 212 УК России («Массовые беспорядки»)

Другой адвокат — Николай Фомин — рассказал, что его клиенту — Ивану Подкопаеву — также предъявлены обвинения по части 2 статьи 212 УК России.

Все обвиняемые своей вины не признают.

Напомним, что 27 июля внесистемная оппозиция пыталась провести митинг в центре Москвы у здания мэрии. Правоохранительные органы не допустили протестующих к мэрии. Были задержаны более 1,3 тыс. человек. Большинство из задержанных были выпущены сразу.

Часть 2 статьи 212 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.