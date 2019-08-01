Вашингтон, 1 августа, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа были введены потому, что США не считают его «легитимным» представителем страны, заявил 1 августа советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу Fox Business.

Gage Skidmore Джон Болтон

По его словам, целью такой меры было показать Ирану, что нынешний глава МИД этой страны «нелегитимен».

»Иран — это страна, спонсирующая терроризм», — добавил Болтон, пытаясь обосновать свою точку зрения.

По сложившейся традиции, высокий американский чиновник не стал утруждать себя какими-либо доказательствами своих слов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа МИД Ирана отреагировал на введение США санкций против министра Мохаммада Джавада Зарифа, пояснив, что эти ограничения не помешают Зарифу и дальше отстаивать интересы своей страны и бороться с «экономическим терроризмом США».