Иерусалим, 2 августа, 2019, 04:17 — ИА Регнум. Нынешние выборы в израильский парламент — Кнессет — продемонстрировали целый фейерверк недостойных приёмов, использовавшихся разными партиями в борьбе за голоса избирателей. О феномене Израиля, ухитряющегося сочетать успехи в политике и экономике с таким чудаковатым парламентом, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Кнессет Израиля

Противостояние консерваторов и либералов, ставшее общей политической чертой во многих странах, не обошло стороной и Израиль. Либеральный лагерь в Израиле собрался по примеру западных стран на левом политическом фланге. Слепив этакий пельмень из защитников прав ЛГБТ и трудящихся. Мало того, пытается возглавить эту борьбу против консерваторов бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак, некогда также являвшийся начальником генштаба. Теперь его занесло в ультралибералы и союзники гей-активистов — «как будто это что-то плохое», как любят приговаривать карикатурные либералы рунета.

Внутриполитический микс Израиля отягощен еще наличием этнических партий, вроде ориентирующейся на репатриантов из СССР «Наш дом Израиль». И вот эти ребята позволяют себе самые низкопробные заходы, вроде выдумки про то, что Раввинат будет проверять на еврейство через анализ ДНК.

При всём этом беда большой части израильских партий — в отсутствии в них конструктивной мысли, перепевке устаревших или потерявших содержание политических мантр. Так же, впрочем, как и во многих других странах. Предполагается, что парламенты — а Кнессет, разумеется, демократический парламент — определяют направление развития страны. Но, к счастью для Израиля, у него есть какой-то секрет, позволяющий разумным и талантливым людям оказывать на будущее этой страны большее влияние, чем пустословы, старающиеся пролезть на политический олимп.

Читайте статью Авигдора Эскина «Чехарда и балаган выборов в Кнессет».