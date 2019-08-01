Киев, 1 августа, 2019, 19:25 — ИА Регнум. Уже в конце августа на Украине может начаться девальвация гривны из-за спекулятивных схем украинского минфина по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Об этом 1 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Kmu.gov.ua Оксана Маркарова

«Велика вероятность, что в августе будет девальвация гривны… Деньги зашли, купили (ОВГЗ). Они начнут погашаться, а парни начнут гнать деньги в оффшоры и покупать доллар… Если смотреть на график, то в конце августа начнут погашать», — предупредил Охрименко.

Он обвинил министра финансов Оксану Маркарову в воровстве и спекуляциях на украинских гособлигациях.

«А кто продает гособлигации? Маркарова. Почему они продаются так дорого? На сегодняшний день депозиты населения привлекают под 14%. Маркарова размещает под 20%. Интересная математика. Депозиты в валюте для населения 4,2%. Маркарова размещает по 6,5%. Может, хватить воровать? Сколько можно. Я понимаю, схематика классная. Я понимаю, что все уже там (на Западе — ред.) сидят… Бог свидетель, Оксана, разве ты не знаешь, что так делать нельзя? Ну, что ты делаешь? Она еще и критикует», — возмутился Охрименко.

Он также раскритиковал правительство, которое наполняет бюджет за счет налога на добавленную стоимость (НДС) с импорта, поэтому кабмину выгодна дешевая гривна и дорогая валюта.

«А правительство — жадное. У нас государственный бюджет наполняется за счет НДС с импорта… Для минфина выгодно, чем выше курс, тем больше импортного НДС. Но всё время наполнять бюджет за счет девальвации гривны? Наполняли, но это же наши деньги», — отметил Охрименко.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа министр финансов Украины Оксана Маркарова раскритиковала Национальный банк за укрепление гривны.

Министр поддержала позицию новоназначенного члена наблюдательного совета ПриватБанка Романа Сульжика, что укрепление гривны можно было использовать для того, чтобы накопить резервы, снизить процентные ставки (в том числе учетную) и отменить все ограничения на передвижение капитала в стране.

При этом член наблюдательного совета ПриватБанка считает бездействие нацрегулятора в сдерживании роста курса гривны таким, «которое граничит с преступной халатностью».