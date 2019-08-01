Главу минфина Украины обвиняют в махинациях с облигациями
Киев, 1 августа, 2019, 19:25 — ИА Регнум. Уже в конце августа на Украине может начаться девальвация гривны из-за спекулятивных схем украинского минфина по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Об этом 1 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
Он обвинил министра финансов Оксану Маркарову в воровстве и спекуляциях на украинских гособлигациях.
Он также раскритиковал правительство, которое наполняет бюджет за счет налога на добавленную стоимость (НДС) с импорта, поэтому кабмину выгодна дешевая гривна и дорогая валюта.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа министр финансов Украины Оксана Маркарова раскритиковала Национальный банк за укрепление гривны.
Министр поддержала позицию новоназначенного члена наблюдательного совета ПриватБанка Романа Сульжика, что укрепление гривны можно было использовать для того, чтобы накопить резервы, снизить процентные ставки (в том числе учетную) и отменить все ограничения на передвижение капитала в стране.
При этом член наблюдательного совета ПриватБанка считает бездействие нацрегулятора в сдерживании роста курса гривны таким, «которое граничит с преступной халатностью».