Москва, 1 августа, 2019, 19:25 — ИА Регнум. Журналист агентства Reuters не смог самостоятельно сформулировать вопрос официальному представителю МИД России Марии Захаровой и попросил её саму сделать это за него, сообщает 1 августа газета «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Пытаясь получить пояснения по вопросу студенческих виз, возникший между ведомствами России и США, журналист не смог внятно задать вопрос и, постеснявшись воспользоваться «помощью зала», вручил Захаровой свой телефон, предложив самой справиться с вопросом в свой адрес.

Изумлённая представитель МИД РФ сказала, что «это дауншифтинг», и сравнила незадачливого «акулу пера» со студентом, попросившим преподавателя самого ответить на свой вопрос на экзамене.

Не исключено, что личные данные «талантливого» американского журналиста не были указаны из жалости, проявленной к нему российским изданием.