Москва, 1 августа, 2019, 19:16 — ИА Регнум. Компания Nord Stream 2 AG, которая ведет строительство газопровода «Северный поток — 2», уложила уже 1739 километров труб данного трубопровода, что составляет 71% от его общей протяженности по двум ниткам. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает пресс-служба «Газпрома».

Nord-stream2.com Трубопровод Северный поток — 2

«Продолжается строительство газопровода «Северный поток — 2». К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1739,4 километра газопровода — около 71% от его общей протяженности», — сказано в сообщении «Газпрома».

Напомним, что накануне комитет Сената Конгресса США по международным делам принят законопроект о санкциях против компаний, которые задействованы в строительстве «Северного потока — 2».

Стоит отметить, что США давно пытаются остановить строительство этого газопровода и заставить страны Евросоюза, и прежде всего Германию, закупать американский сжиженный природный газ, который значительно дороже российского трубопроводного газа.