Резкий приток валюты позволяет укрепить гривну до 10 за доллар — эксперт
Киев, 1 августа, 2019, 19:12 — ИА Регнум. На Украине курс гривны укрепляется из-за рекордного поступления валюты от гастарбайтеров и неоправданных действий руководства минфина, который продает облигации госзайма с высокой доходностью. Об этом 1 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
По его словам, Киеву и «даром не нужны кредиты Международного валютного фонда».
Он сообщил, что сейчас спекулянты скупают украинские гособлигации за средства из оффшоров.
Эксперт также считает, что сегодня реальный курс гривны должен быть на уровне 10 грн за 1 доллар США.
Как сообщало ИА REGNUM, на 2 августа Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 25,34 гривен за доллар. Это на 33 копейки выше по сравнению с 1 августа. Как сообщает пресс-служба НБУ, на завтра официальный курс гривны к доллару — 2534,9919 гривен за 100 долларов (-32,9164 гривен). Напомним, на 1 августа курс доллара составлял 2502,0755 гривен за 100 долларов.