Дербент, Дагестан, 1 августа, 2019, 19:18 — ИА Регнум. За производством, хранением и сбытом контрафактного алкоголя пойман 36-летний житель дагестанского города Дербента. В разных местах злоумышленник хранил партии этилового спирта, водки и коньяка, сообщили ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе МВД Дагестана.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Наручники

В частном доме в селе Хазар Дербентского района оперативники изъяли 626 пятилитровых баклажек, в которых хранилось свыше 3,1 тыс. литров этилового спирта. В доме, расположенном в городе Дербенте, было обнаружено почти 4 тыс. единиц тары с этикетками от разных марок водки.

Наконец, в арендуемом гараже в Дербенте полицейские изъяли 30 бутылок коньяка и 168 бутылок водки. Продукция, выдаваемая за оригинальную, злоумышленником была подготовлена для реализации.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее в Дагестане, на одном из федеральных КПП, было изъято около 26 тыс. бутылок контрафактного пива и пивных напитков.